Пожар произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани
Возгорание произошло на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«По информации ЕДДС Северского района, в районе двух часов ночи ... произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К трем часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода», — отмечается в заявлении в Telegram-канале ведомства.
К 04:08 мск огонь полностью ликвидировали.
Между тем Минобороны сообщило, что над территорией Краснодарского края нейтрализовали два украинских беспилотника. Всего над территорией России за ночь уничтожили 19 дронов, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru