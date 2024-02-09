Пожар произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани

Возгорание произошло на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

При пожаре на газопроводе под Пермью пострадали шесть человек

«По информации ЕДДС Северского района, в районе двух часов ночи ... произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К трем часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода», — отмечается в заявлении в Telegram-канале ведомства.

К 04:08 мск огонь полностью ликвидировали.

Между тем Минобороны сообщило, что над территорией Краснодарского края нейтрализовали два украинских беспилотника. Всего над территорией России за ночь уничтожили 19 дронов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:НПЗПожарКраснодарский Край

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