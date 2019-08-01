Почему Трамп предложил России помощь в тушении лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Как сообщает пресс-служба Кремля, эта тема поднималась в телефонном разговоре президентов двух стран, который состоялся по инициативе американской стороны. Российский лидер выразил искреннюю благодарность своему коллеге за столь внимательное отношение, предложение о помощи и отметил, что Москва при необходимости им воспользуется.

Накануне президент Путин распорядился подключить к тушению лесных пожаров в Сибири Минобороны. Группировка вооружённых сил России будет сохраняться в Иркутской области вплоть до особого распоряжения главы государства. Ранее в Красноярский край прибыли самолеты МЧС, которые приступили к тушению лесных пожаров. 30 июля удалось ликвидировать лесные пожары на площади 4,5 тысячи гектаров. Но в огне находится еще почти три миллиона гектаров лесов.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин рассказал, почему к тушению миллионов гектаров горящего леса приступили не сразу.