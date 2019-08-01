Почему Трамп предложил России помощь в тушении лесных пожаров
Экологи рассказали на пресс-конференции НСН о масштабах природной катастрофы в Сибири.
Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Как сообщает пресс-служба Кремля, эта тема поднималась в телефонном разговоре президентов двух стран, который состоялся по инициативе американской стороны. Российский лидер выразил искреннюю благодарность своему коллеге за столь внимательное отношение, предложение о помощи и отметил, что Москва при необходимости им воспользуется.
Накануне президент Путин распорядился подключить к тушению лесных пожаров в Сибири Минобороны. Группировка вооружённых сил России будет сохраняться в Иркутской области вплоть до особого распоряжения главы государства. Ранее в Красноярский край прибыли самолеты МЧС, которые приступили к тушению лесных пожаров. 30 июля удалось ликвидировать лесные пожары на площади 4,5 тысячи гектаров. Но в огне находится еще почти три миллиона гектаров лесов.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин рассказал, почему к тушению миллионов гектаров горящего леса приступили не сразу.
«В 2015 году были внесены изменения в Правила тушения лесных пожаров. Эти изменения заключались в том, что теперь органы власти субъектов федерации имеют право выделять так называемые зоны контроля, условно говоря, удаленные территории, в которых решениями комиссий по чрезвычайным ситуациям допускается решение либо вообще не тушить пожары, либо прекращать тушение, но при определенных условиях: если эти пожары не угрожают населенным пунктам, объектам инфраструктуры и если предполагаемые затраты на их тушение превышают вред от этих пожаров. Естественно, что сделали регионы: они тут же выделили огромные площади зон контроля, в Якутии это 2/3 всех лесов. Туда попало огромное количество населенных пунктов, хотя их там не должно было быть. Туда попали арендованные территории, где есть дороги, люди заготавливают древесину, объекты недропользования. Практически по всем пожарам в этих зонах принималось решение их не тушить», - сказал эксперт.
В свою очередь, директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков во время пресс-конференции НСН заявил, что последствия для экологии катастрофичны.
«Давайте посмотрим, чего мы лишаемся из-за такого преступного ведения своих обязанностей. 3 миллиона гектаров в огне, горит лес, горит биоразнообразие. Мы утратили животных, птиц, высшая растительность, включая медоносную липу, кедровник, погибли все составляющие флоры и фауны. Ущерб можно посчитать, но он будет такой, что дешевле было золотой водой поливать. Результаты горения пошли в воздух. Дым дошел до Аляски. Они выпадут на снега и льды, которые начнут таять еще быстрее. Изменяется баланс в экосистеме всего Северно-Ледовитого океана. При горении образуются канцерогенные вещества, из-за чего у людей возникают раковые заболевания. Какой это умник посчитал, что невыгодно тушить пожары. Такие должностные лица должны нести ответственность. Чтобы следующим чиновникам было неповадно принимать такие акты», - заявил он.
Напомним, что ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что тушить лесные пожары в Сибири «экономически нецелесообразно», что вызвало сильное возмущение в обществе.
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