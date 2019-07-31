Эколог: Пожары в сибирских регионах не тушат из-за лазейки в законе

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что тушить лесные пожары в Сибири «экономически нецелесообразно». Это слова главы региона вызвали сильное возмущение в обществе.

Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин в пресс-центре НСН рассказал, что чиновники нашли лазейку после изменения в законодательстве четыре года назад и пользуются ей, чтобы не тушить пожары.

«Нам тоже кажется странным это. На самом деле это недавняя идея: в 2015 году были внесены изменения в Правила тушения лесных пожаров. Эти изменения заключались в том, что теперь органы власти субъектов федерации имеют право выделять так называемые зоны контроля, условно говоря, удаленные территории, в которых решениями комиссий по чрезвычайным ситуациям допускается решение либо вообще не тушить пожары, либо прекращать тушение, но при определенных условиях: если эти пожары не угрожают населенным пунктам, объектам инфраструктуры и если предполагаемые затраты на их тушение превышают вред от этих пожаров. Естественно, что сделали регионы: они тут же выделили огромные площади зон контроля, в Якутии это 2/3 всех лесов. Туда попало огромное количество населенных пунктов, хотя их там не должно было быть. Туда попали арендованные территории, где есть дороги, люди заготавливают древесину, объекты недропользования. Практически по всем пожарам в этих зонах принималось решение их не тушить», - сказал эксперт.

Ранее стало известно, что на территории Сибири горят 3 миллиона га лесов – это сопоставимо с площадью Бельгии. Всего же в этом сезоне выгорело 11 миллионов га.



