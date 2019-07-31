«Дешевле было золотой водой тушить!» Эколог об ущербе от пожаров в Сибири

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии. Крупнейшие в России лесные пожары охватили более двух с половиной миллионов гектаров. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно.

Директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков во время пресс-конференции НСН заявил, что последствия для экологии катастрофичны.

«Давайте посмотрим, чего мы лишаемся из-за такого преступного ведения своих обязанностей. 3 млн га в огне, горит лес, горит биоразнообразие. Мы утратили животных, птиц, высшая растительность, включая медоносную липу, кедровник, погибли все составляющие флоры и фауны. Ущерб можно посчитать, но он будет такой, что дешевле было золотой водой поливать. Результаты горения пошли в воздух. Дым дошел до Аляски. Они выпадут на снега и льды, которые начнут таять еще быстрее. Изменяется баланс в экосистеме всего Северно-Ледовитого океана. При горении образуются канцерогенные вещества, из-за чего у людей возникают раковые заболевания. Какой это умник посчитал, что невыгодно тушить пожары. Такие должностные лица должны нести ответственность. Чтобы следующим чиновникам было неповадно принимать такие акты», - заявил он.

Ранее во время пресс-конференции популярный стилист Сергей Зверев рассказал, что пожары устраивают организованно, чтобы скрыть незаконную вырубку.

