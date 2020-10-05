Новости за ночь: Губернатор Камчатки назвал причины загрязнения воды на побережье

Власти Камчатки рассматривают три причины, из-за которых произошло загрязнение воды на побережье полуострова.

В ходе брифинга губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что рассматриваются версии техногенного загрязнения токсичными веществами, природного воздействия со стороны водной растительности и версия сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями, передает РЕН ТВ.

Конкретная причина будет названа только после того, как будут готовы расширенные результаты проб воды у берегов Камчатки.

Камчатгидромет: Загрязнение морских вод на Камчатке началось в придонном слое

В конце сентября серферы сообщили, что изменился цвет воды на Халактырском пляже. Кроме того, по их словам, у них опухли глаза и возникло раздражение на коже после того, как они побывали в воде.

Между тем, специалисты уже выяснили, что уровень фенолов в воде превышает норму в два раза, а нефтепродуктов - в 3,6.

Ранее Солодов пообещал уволить чиновников, которые замалчивали или приукрашивали факты, связанные с загрязнением воды в Тихом океане, пишет «Свободная пресса».

Химическое загрязнение Тихого океана привело к массовому выбросу морских животных на берега пляжей на Камчатке. Граждан призвали воздержаться от прогулок по Халактырскому и двум соседним пляжам, а также не контактировать с водой.

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ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:ЭкологияКамчатка
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