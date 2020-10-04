Камчатгидромет: Загрязнение морских вод на Камчатке началось в придонном слое

Накануне такую точку зрения выразил глава общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«Надо брать пробы донного грунта, придонного слоя воды, потому что, если погибло большое количество донных организмов, очевидно, что это вещество достаточно тяжелое, возможно, тяжелее воды, и его как раз нужно искать на дне», - сказал Лисицын.

Ранее стало известно о массовом выбросе морских обитателей на берег Камчатки. Погибли тысячи животных. Об изменениях воды местные сёрферы сообщали в соцсетях на протяжении двух недель. СК РФ начал проверку инцидента. По предварительной оценке, инцидент произошел из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.

Контролирует итоги проверки ситуации на Камчатке Генпрокура РФ.

