Минприроды Камчатки: Не ходите на отравленные пляжи
На Камчатке выброс нефтепродуктов привел к отравлению океана и гибели тысяч животных.
Химическое загрязнение Тихого океана привело к массовому выбросу морских животных на берега пляжей на Камчатке. Региональное минприроды призывает жителей воздержаться от прогулок по Халактырскому и двум соседним пляжам, а также контактов с водой из-за экологического инцидента, сообщает РИА Новости.
На Камчатке морские обитатели и животные массово выбрасываются на берег и гибнут. Примерно сорок километров побережья Тихого океана загрязнены, сообщает Telegram-канал Baza.
Около двух недель назад в соцсетях появились первые сообщения серферов об экологической проблеме на побережье Камчатки в районе Халактырского пляжа. Они рассказали о неприятном запахе на побережье и горьком вкусе воды. Также пожаловались на необычную аллергическую реакцию после серфинга, проблемах со зрением и сильной тошноте. А 1 октября морские обитатели тысячами выбросились на берег.
В субботу, 3 октября, минприроды Камчатского края опубликовало в Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлен чистый Халактырский пляж.
«Абсолютно чистый пляж. Нормальный запах и абсолютно чистый цвет воды», - звучит за кадром голос.
Пользователи тут же начали упрекать ведомство за обман, сообщает Telegram-канал «Подъём».
«Мы были на пляже только что, рядом с лагерем Quicksilver. Стояли на берегу, возле воды буквально 10 минут, результат - першение в горле, кашель, насморк, аллергическая реакция. Без контакта с водой. Вода мутно-желтая, особенно у берега. Зачем вы обманываете?», - сообщает одна из пользовательниц.
В результате минприроды Камчатского края подтвердило превышение содержания нефтепродуктов и фенолов на трех участках Авачинского залива, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе», - заявил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.
По предварительной информации, причиной загрязнения может являться сброс льяльных вод (загрязненные нефтепродуктами воды -прим. НСН) или нефтепродуктов, в том числе машинного масла, с проходящих судов.
Также журналисты сообщают, что недалеко от места бедствия находится военный полигон Козельский, где хранятся ядовитые вещества «в большом количестве», уточнят Telegram-канал Baza.
Пресс-служба Восточного-военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту распространила заявление командования Тихоокеанского флота РФ о его непричастности к загрязнению воды у Халактырского пляжа недалеко от Петропавловска-Камчатского, которое привело к массовой гибели животных, сообщают «Известия».
«Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 км от города Петропавловска-Камчатского, не соответствует действительности», — передает сообщение ведомства ТАСС.
«Экологическая обстановка сейчас анализируется, на это необходимо некоторое время. Создана рабочая группа. На месте работают специалисты. Губернатор региона Владимир Солодов принимает личное участие и контролирует вопрос. Пробы воды уже взяты. Результаты будут известны в понедельник, и мы сможем оценивать ситуацию, используя достоверные данные», - приводит официальное сообщение минприроды Камчатки РИА Новости.
Ведомство рекомендует местным жителям не контактировать с водой на Халактырском и двух соседних пляжах на фоне экологического бедствия.
Напомним, поручение разобраться в причинах экологической катастрофы правительству Камчатского края дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Результаты взятых проб минприроды Камчатского края обнародует 5 октября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 859 / сут.
Умерли
21 251+174 / сут.
Выздоровели
976 тыс.+5 563 / сут.
- СК ведет проверку на Камчатке загрязненного побережья
- Берлин отказал Москве в консульском доступе к Навальному
- Минприроды Камчатки: Не ходите на отравленные пляжи
- Участкового уволили со службы за поддельную справку в деле Ефремова
- Маас предупредил Россию о неизбежности санкций из-за ситуации с Навальным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru