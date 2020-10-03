Минприроды Камчатки: Не ходите на отравленные пляжи

Около двух недель назад в соцсетях появились первые сообщения серферов об экологической проблеме на побережье Камчатки в районе Халактырского пляжа. Они рассказали о неприятном запахе на побережье и горьком вкусе воды. Также пожаловались на необычную аллергическую реакцию после серфинга, проблемах со зрением и сильной тошноте. А 1 октября морские обитатели тысячами выбросились на берег.

В субботу, 3 октября, минприроды Камчатского края опубликовало в Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлен чистый Халактырский пляж.

«Абсолютно чистый пляж. Нормальный запах и абсолютно чистый цвет воды», - звучит за кадром голос.

Пользователи тут же начали упрекать ведомство за обман, сообщает Telegram-канал «Подъём».

«Мы были на пляже только что, рядом с лагерем Quicksilver. Стояли на берегу, возле воды буквально 10 минут, результат - першение в горле, кашель, насморк, аллергическая реакция. Без контакта с водой. Вода мутно-желтая, особенно у берега. Зачем вы обманываете?», - сообщает одна из пользовательниц.

В результате минприроды Камчатского края подтвердило превышение содержания нефтепродуктов и фенолов на трех участках Авачинского залива, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе», - заявил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.