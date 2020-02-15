Экс-посол РФ: Нужно требовать от Турции выяснить, кто шлет угрозы в адрес россиян

«Никакой охраны у посла нет, если такие угрозы поступают, посол должен это учитывать и не появляться в каких-то местах, которые могут быть использованы в качестве нападения. Другие меры предосторожности – охрана и защита посольства, его территории. Это можно требовать от турецких властей, также нужно требовать расследования, откуда идут угрозы, кто их отправляет, требовать от страны пребывания соответствующих мер, вплоть до юридического преследования этих лиц. И естественно, нашим гражданам, которые находятся в Турции, наверняка будет рекомендовано, что нужно быть более осмотрительными и избегать мест, которые могут вызвать провокации со стороны определенных турецких граждан», - добавил он.

Дипломат заявил, что аналогичная ситуация наблюдалась в СМИ и соцсетях пять лет назад, но «причиной был не Идлиб, а Алеппо», и напомнил о гибели своего предшественника Андрея Карлова. Карлов погиб в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства 19 декабря 2016 года. Бывший сотрудник полиции Мевлют Алтынташ выстрелил ему в спину, после чего стал выкрикивать призывы «не забывать Сирию» и «не забывать Алеппо». В результате спецоперации преступник был убит.

10 февраля Минобороны Турции сообщило, что правительственные войска Сирии обстреляли турецкий наблюдательный объект в провинции Идлиб, в результате погибли пять турецких военных, еще пятеро получили ранения. Турция нанесла ответный удар по сирийским позициям.