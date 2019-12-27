Сирийская оппозиция сообщила о драке российских и американских военных

По информации этого центра, 25 декабря американцы приехали в Тель-Тамер, чтобы получить информацию от местных жителей, однако местные встретили их враждебно и обвинили в предательстве. Отмечается, что президент США Дональд Трамп решил вывести войска из этого района.

Когда в Тель-Тамер прибыли российские военные, между ними и американцами возник спор, переросший в драку, утверждают в SOHR. Оружие не применялось, о пострадавших ничего неизвестно.

«Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» основал гражданин Сирии, проживающий в Великобритании с 2000 года. Российская сторона призывала критически относиться к информации «Сирийского центра», потому что его сообщения не всегда подтверждаются.

Телеграм-канал Directorate 4 ранее сообщал, что в сирийском населенном пункте Дхабана к югу от города Камышлы подростки закидали камнями бронемашины конвоя ВС США.

