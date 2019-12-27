В Минобороны опровергли драку российских и американских военных

27 декабря 201916:25

В Министерстве обороны РФ назвали «примитивным фейком» сообщение о том, что в сирийском городе Тель-Тамер подрались российские и американские военнослужащие. Об этом пишет «Лента.ру».

Военнослужащие США вернулись на базы в Сирии

Представитель ведомства добавил, что российская военная полиция и военные из Центра примирения враждующих сторон продолжают выполнять задачи в Сирии в обычном режиме.

О «драке» сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR). Утверждалось, что американцы приехали в город, чтобы получить информацию от местных жителей, а потом якобы вступили в спор и драку с российскими военными.

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ФОТО: РИА Новости//Дмитрий Виноградов
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