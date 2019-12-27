В Минобороны опровергли драку российских и американских военных
В Министерстве обороны РФ назвали «примитивным фейком» сообщение о том, что в сирийском городе Тель-Тамер подрались российские и американские военнослужащие. Об этом пишет «Лента.ру».
Представитель ведомства добавил, что российская военная полиция и военные из Центра примирения враждующих сторон продолжают выполнять задачи в Сирии в обычном режиме.
О «драке» сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR). Утверждалось, что американцы приехали в город, чтобы получить информацию от местных жителей, а потом якобы вступили в спор и драку с российскими военными.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Минобороны опровергли драку российских и американских военных
- Шойгу сделал 31 декабря выходным для военных
- Ракетный полк «Авангардов» впервые заступил на боевое дежурство
- Минтруд напомнил о грядущей индексации пенсий
- Сирийская оппозиция сообщила о драке российских и американских военных