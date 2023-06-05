Глава Ульяновской области заявил о 22 случаях отравления сидром в регионе
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своём Telegram-канале заявил, что в регионе умерли восемь человек, отравившихся сидром.
По его словам, всего было зафиксировано 22 случая отравления, пострадали жители Димитровграда и Ульяновска, врачи оказывают им всю необходимую помощь
«Призываю всех предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита», - написал Русских.
Ранее по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области был задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru