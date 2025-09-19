Новые сильные подземные толчки в Тихом океане в районе Камчатки подтверждают уникальность землетрясения, которое произошло на полуострове в конце июле. Очередной афтершок смешал все карты ученым, заявил НСН в комментарии директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 6.58 19 сентября по местному времени (21.58 четверга мск) на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Объявлялась угроза цунами по восточному побережью, которую уже сняли. Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8 произошло на полуострове 30 июля. К счастью, обошлось без жертв. С тех пор каждые сутки фиксируются повторные подземные толчки. Текущая сейсмичность характеризуется как «экстремально высокая».