Новое мощное землетрясение на Камчатке привело сейсмологов в замешательство
Сильный афтершок подтвердил уникальность землетрясения 30 июля, заявил НСН глава Единой геофизической службы РАН Виноградов.
Новые сильные подземные толчки в Тихом океане в районе Камчатки подтверждают уникальность землетрясения, которое произошло на полуострове в конце июле. Очередной афтершок смешал все карты ученым, заявил НСН в комментарии директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 6.58 19 сентября по местному времени (21.58 четверга мск) на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Объявлялась угроза цунами по восточному побережью, которую уже сняли. Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8 произошло на полуострове 30 июля. К счастью, обошлось без жертв. С тех пор каждые сутки фиксируются повторные подземные толчки. Текущая сейсмичность характеризуется как «экстремально высокая».
«Дело в том, что любое такое сильное землетрясение уникально, поэтому статистики по ним нет. Все сейсмологи думали, что тот афтершок, который произошел 13 сентября (он имел магнитуду 7,4. - Прим. НСН), - это уже и есть самый сильный, как и положено по законам сейсмологии. Он обычно имеет магнитуду на 1,2 ниже, чем основной толчок. Однако появился еще более сильный. Впрочем, пока никакой серьезной опасности по усилению сейсмической активности на Камчатке не предвидится. То есть, основной толчок с магнитудой 8,8 уже произошел, и все максимально возможные последствия вызвал на Камчатке», - отметил собеседник НСН.
Виноградов также предупредил, что опасность возникновения волн цунами все ещё сохраняется.
«Ещё могут быть достаточно сильные афтершоки, даже цунамогенные. После каждого такого землетрясения опасно находиться вблизи морского побережья, потому что волна цунами полтора метра, она может захлестнуть берег метров на 20, даже и 30, а потом утянуть с собой все в море. Хотя, конечно, это уже не такое опасное цунами, как было после основного толчка 30 июля», - пояснил эксперт.
Юрий Виноградов также отметил, что пока ситуация не укладывается ни в один из существующих законов, описывающих распространение афтершоков.
«Землетрясение уникальное, оно входит в десятку сильнейших событий в мире за столетие. Камчатка такое переживала 70 лет назад. Просто тогда не было так много людей, оборудования, чтобы это все подтверждать и определять параметры. Есть три основных закона, которые говорят, как распространяется афтершоковая последовательность - закон БАТА, о море и продуктивности. Они разработаны в разное время, но пока ни один из них для этого землетрясения не работает. Значит, надо будет изобретать новый закон. В принципе, событие очень информативное, в том числе и для разработки новых теорий и законов сейсмологии. Уже получился большой задел, чтобы внести много нового интересного в мировую науку», - заключил директор Единой геофизической службы РАН.
После нового землетрясения оперативные службы Камчатского края были переведены в режим повышенной готовности. Там продолжает действовать режим ЧС природного характера.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после сильнейшего землетрясения 30 июля южная часть Камчатки уплыла на 2 метра на юго-восток. Такие данные привела геофизическая служба РАН.
