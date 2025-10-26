Число погибших на заводе в Копейске увеличилось до 13
Количество погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
До этого говорилось о 12 погибших и 35 пострадавших.
Взрыв на заводе «Пластмасс» произошел вечером 22 октября. В результате происшествия на предприятии обрушились стены, которыми завалило рабочих. Известно, что ЧП случилось из-за нарушения техники безопасности.
Разбор завалов продолжается до сих пор. 24 октября был объявлен в Челябинской области днем траура, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке при взрыве на заводе «Авангард» погибли три человека.
