Число погибших на заводе в Копейске увеличилось до 13

Количество погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

До этого говорилось о 12 погибших и 35 пострадавших.

В Сочи при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек, трое пострадали

Взрыв на заводе «Пластмасс» произошел вечером 22 октября. В результате происшествия на предприятии обрушились стены, которыми завалило рабочих. Известно, что ЧП случилось из-за нарушения техники безопасности.

Разбор завалов продолжается до сих пор. 24 октября был объявлен в Челябинской области днем траура, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке при взрыве на заводе «Авангард» погибли три человека.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
