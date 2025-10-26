«Ашан» зарегистрировал в России товарный знак с красным птенцом
Компания «Ашан» зарегистрировала в России новый товарный знак в виде красного птенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из электронной базы Роспатента.
Отмечается, что заявку на новый логотип подали в октябре 2024 года, и через год в Роспатенте приняли решение о регистрации товарного знака «Ашан» в виде красного птенца. В связи с этим фирма сможет продавать в РФ продукты, косметику, парфюмерию, материалы для рисования, игрушки и прочие товары под новым логотипом.
Согласно информации источника, российское подразделение «Ашана» в рамках постоянного расширения линейки товаров собственных торговых марок работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой «Ашан Красная птица Kids». В компании добавили, что на каждой упаковке этой линейки будет персонаж Птенчик.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что владельцы компаний «Uniqlo» и «Zara» подали в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков.
