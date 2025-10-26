Овчинский: В Лефортове построят дом по реновации на 194 квартиры
В Москве возведут ЖК по программе реновации в районе Лефортово, рассчитанный на 194 квартиры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Жилая площадь превысит 12,6 тысячи квадратных метров. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону для отдыха», –приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По словам Овчинского, на данный момент на объекте завершили монолитные работы на одной секции. На другой секции ведется возведение монолитных конструкций надземных этажей.
Рядом с новостройкой находятся несколько станций метро и МЦД. Также в непосредственной близости расположены школы и детские сады и торговый центр.
Территорию во дворе дома благоустроят и озеленят.
Безбарьерная среда без лестниц и порогов при входе в дом обеспечит беспрепятственное передвижение всех жильцов.
Программа реновации, утвержденная в 2017 году, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр города Сергей Собянин поручал ускорить темпы ее реализации вдвое.
По его словам, в 2026-2028 годах переедут или начнут переезд в рамках программы реновации свыше 215 тысяч москвичей.
