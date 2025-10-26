Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому языку с первой попытки

В третьем квартале 2025 года свыше 35% мигрантов не сдали экзамен по русского языку, истории России и основам законодательства с первого раза. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В ведомстве добавили, что экзамены проводят по трем направлениям: получение патента, разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ).

По данным источника, экзамен, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 275 тысяч 609 человек. Отмечается, что из них сдали тест 86,9%.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН отметил, что трудовые мигранты из Индии точно не вытеснят с рынка приезжих из стран СНГ, так как они хуже осведомлены о менталитете России, почти не знают язык и обходятся дороже.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
