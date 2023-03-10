Нижегородца арестовали за сотрудничество со спецслужбами Украины
Житель Нижнего Новгорода арестован по новой статье УК РФ за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом отчиталось УФСБ РФ по Нижегородской области.
По версии спецслужбы, мужчина «инициативно принял решение» о сотрудничестве с представителями украинских спецслужб. Его деятельность была направлена «заведомо против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней».
В его отношении было заведено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).
В ФСБ заявили, что «обвиняемый сознался в содеянном». Теперь ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Ранее мужчину, который собирал секретную информацию для зарубежных спецслужб, задержали в Амурской области, передает НСН.
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