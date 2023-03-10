Нижегородца арестовали за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель Нижнего Новгорода арестован по новой статье УК РФ за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом отчиталось УФСБ РФ по Нижегородской области.

По версии спецслужбы, мужчина «инициативно принял решение» о сотрудничестве с представителями украинских спецслужб. Его деятельность была направлена «заведомо против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней».