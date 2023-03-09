В Карелии студента задержали за склонение к госизмене

В Карелии 18-летнего студента Андрея Васюренко задержали по подозрению в склонении граждан России к государственной измене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в региональном управлении МВД.

Они утверждают, что молодой человек, «придерживающийся националистических взглядов», «сформировал убеждение», что нужно помешать России достичь целей военной операции на Украине. Якобы студент склонял россиян к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника».