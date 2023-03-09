В Карелии студента задержали за склонение к госизмене
В Карелии 18-летнего студента Андрея Васюренко задержали по подозрению в склонении граждан России к государственной измене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в региональном управлении МВД.
Они утверждают, что молодой человек, «придерживающийся националистических взглядов», «сформировал убеждение», что нужно помешать России достичь целей военной операции на Украине. Якобы студент склонял россиян к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника».
Андрей Васюренко, по данным Telegram-канала «From Karelia with freedom», учится на третьем курсе местного филиала Петербургского университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Силовики считают его сторонником независимости Карелии.
Тимирязевский районный суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к 8,5 годам колонии. Студент МГУ признан виновным в распространении фейков о российской армии, передает НСН.
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