В Карелии студента задержали за склонение к госизмене

В Карелии 18-летнего студента Андрея Васюренко задержали по подозрению в склонении граждан России к государственной измене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в региональном управлении МВД.

Они утверждают, что молодой человек, «придерживающийся националистических взглядов», «сформировал убеждение», что нужно помешать России достичь целей военной операции на Украине. Якобы студент склонял россиян к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника».

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Андрей Васюренко, по данным Telegram-канала «From Karelia with freedom», учится на третьем курсе местного филиала Петербургского университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Силовики считают его сторонником независимости Карелии.

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к 8,5 годам колонии. Студент МГУ признан виновным в распространении фейков о российской армии, передает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыГосизменаКарелия
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