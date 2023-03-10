СМИ: Жителя Приамурья задержали за передачу данных о ядерном вооружении
Мужчину, который собирал секретную информацию для зарубежных спецслужб, задержали в Амурской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным издания, в январе-июне 2022 года россиянин передавал данные о ядерном вооружении России, составляющие государственную тайну.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Задержанному может грозить до 20 лет заключения.
Ранее ФСБ задержала жительницу Москвы, которую подозревают в госизмене, пишет RT. По данным правоохранителей, москвичка оказывала финансовую помощь украинской армии, отмечает Ura.ru.
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