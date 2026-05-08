Дорого и незаменимо: Раскрыты последствия удара по авиадиспетчерскому центру в Ростове
Масштаб повреждений после удара ВСУ по филиалу филиала «Аэронавигация Юга России» неясен, потому временное ограничение полетов может быть как снято досрочно, так и продлено, заявил НСН Павел Герасимов.
Удар украинских беспилотников по административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону мог вывести из строя дорогостоящее оборудование. При этом у российских технических специалистов нет опыта ремонта в случае механических повреждений, наличие резервного оборудования тоже маловероятно, но ситуация может разрешиться и до 12 мая, допустил в беседе с НСН экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Удар ВСУ парализовал воздушное сообщение на юге России, сообщил Минтранс. Украинские беспилотники попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В результате полеты из 13 аэропортов юга России приостановили до 12 мая, сообщила Росавиация. Герасимов подчеркнул, что работа гражданской авиации невозможна без участия Управления воздушного движения (УВД).
«Центры организации воздушного движения - центры одноименной госкорпорации, которые отвечают за регулирование всего гражданского воздушного трафика на конкретной территории. Там находятся и радиолокационные станции слежения, радарные станции, диспетчеры, тяжелая дорогая электроника. Только частная авиация, пилоты-любители на маленьких самолетах имеют допуски для осуществления полета с прямой видимостью по линии горизонта 110 километров без участия УВД. Когда мы говорим о гражданских перевозках, то это недопустимо. Не ясно, какой ущерб нанесли станциям УВД в Ростове. Если были повреждены радарные станции и маяки ILS системы, то это существенно ухудшит ситуацию в регионе. Высокоточные радары ILS позволяют сделать индикацию на приборной панели самолета при подходе на посадку в аэропорт. С маяком ILS можно совершать взлетно-посадочную операцию каждые 45 секунд. В ручном режиме это время увеличивается почти до 4 минут», - объяснил он.
Как добавил собеседник НСН, в случае механических повреждений оборудования опыта проведения соответствующих ремонтных работ нет, однако это не единственная проблема.
«Это очень дорогостоящее оборудование, сомневаюсь, что есть резервное. С избытком его никто не закупает. С учетом технической сложности, оно демонстрирует максимальную надежность и не требует ремонта. Поэтому такого оборудования точно нет в России. Можно найти лишь старые советские ламповые радары, которые зачастую не отличат самолет от стаи птиц. Любое механическое повреждение такого оборудования – ситуация, выходящая за рамки. Опыта ремонта механических повреждений у техников нет. Есть инструкции и опыт ремонта неполадок и повреждений в порядке износа. Но если там что-то горело, то это кот в мешке. Если говорить о каком-то конкретном радарном оборудовании, стоит допускать, что его можно демонтировать в других местах на менее загруженных трассах, где есть резервное оборудование», - сказал Герасимов.
По его словам, в зависимости от дальнейшего развития ситуации временное ограничение полетов может быть как снято досрочно, так и продлено.
«Мы постоянно участники ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и должны следовать всем действующим нормативным актам. Для осуществления полета гражданского воздушного судна должен быть флайт-план. Там могут находиться закрытые зоны для пролета, какие-то ограничения, рекомендации. Это официальное уведомление, которое загружается в единую мировую систему. Любой, даже тот, кто захочет пролететь эту территорию на высоте 11 километров, по флайт-плану сможет увидеть все уведомления и скорректировать полетное задание. Судя по всему, госкорпорация планирует до 12 мая разрешить эту ситуацию. Однако на данный момент мы не знаем – повреждено ли оборудование или только узлы связи. Думаю, регулятор тоже не может знать точно. Временное ограничение до 11 мая может быть снято досрочно или продлено ввиду технической необходимости», - заявил он.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН напомнил, что Россия обещала нанести массированный удар по Киеву только в случае попытки сорвать День Победы. По его словам, Украина принципиально не соблюдает договоренности по перемирию, но так было всегда, передает «Радиоточка НСН».
