Удар ВСУ парализовал воздушное сообщение на юге России, сообщил Минтранс. Украинские беспилотники попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В результате полеты из 13 аэропортов юга России приостановили до 12 мая, сообщила Росавиация. Герасимов подчеркнул, что работа гражданской авиации невозможна без участия Управления воздушного движения (УВД).

«Центры организации воздушного движения - центры одноименной госкорпорации, которые отвечают за регулирование всего гражданского воздушного трафика на конкретной территории. Там находятся и радиолокационные станции слежения, радарные станции, диспетчеры, тяжелая дорогая электроника. Только частная авиация, пилоты-любители на маленьких самолетах имеют допуски для осуществления полета с прямой видимостью по линии горизонта 110 километров без участия УВД. Когда мы говорим о гражданских перевозках, то это недопустимо. Не ясно, какой ущерб нанесли станциям УВД в Ростове. Если были повреждены радарные станции и маяки ILS системы, то это существенно ухудшит ситуацию в регионе. Высокоточные радары ILS позволяют сделать индикацию на приборной панели самолета при подходе на посадку в аэропорт. С маяком ILS можно совершать взлетно-посадочную операцию каждые 45 секунд. В ручном режиме это время увеличивается почти до 4 минут», - объяснил он.

Как добавил собеседник НСН, в случае механических повреждений оборудования опыта проведения соответствующих ремонтных работ нет, однако это не единственная проблема.

«Это очень дорогостоящее оборудование, сомневаюсь, что есть резервное. С избытком его никто не закупает. С учетом технической сложности, оно демонстрирует максимальную надежность и не требует ремонта. Поэтому такого оборудования точно нет в России. Можно найти лишь старые советские ламповые радары, которые зачастую не отличат самолет от стаи птиц. Любое механическое повреждение такого оборудования – ситуация, выходящая за рамки. Опыта ремонта механических повреждений у техников нет. Есть инструкции и опыт ремонта неполадок и повреждений в порядке износа. Но если там что-то горело, то это кот в мешке. Если говорить о каком-то конкретном радарном оборудовании, стоит допускать, что его можно демонтировать в других местах на менее загруженных трассах, где есть резервное оборудование», - сказал Герасимов.