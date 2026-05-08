Песков опроверг информацию об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы
Информация издания Der Spiegel о якобы отзыве у иностранных журналистов аккредитации на парад Победы в Москве не соответствует действительности. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, на мероприятии будут работать как корреспонденты кремлевского пула, так и представители иностранных СМИ.
«Не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации... Но в этом году поскольку вся церемония несколько ограничена, то ограничен и состав журналистов», - заключил представитель Кремля.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что парад Победы в Москве 9 мая пройдёт «как обычно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
