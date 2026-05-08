Россиянам объяснили, как мошенники обманывают переплативших за ЖКУ

По его словам, аферисты маскируются под управляющие организации. Они рассылают собственникам сообщения, в которых предлагается вернуть переплату за отопление с указанием суммы.

Также указывается ссылка для перевода средств, переходить по которой не следует ни в коем случае, подчеркнул эксперт.

«Компании и организации, берущие плату за услуги ЖКХ, не обзванивают и не рассылают сообщения о переплате и необходимости возврата денег. Если начислили «лишнего», эту сумму спишут в следующем платеже», - заключил Щербаченко.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что мошенники активизировались перед Днем Победы, нацелившись на пожилых людей и ветеранов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

