Без сахара и шоколада: Как будут выживать кондитеры на фоне падения спроса
Ирина Эльдарханова раскрыла НСН, что торговые сети теперь не готовы принимать от кондитеров дорогую продукцию, продукцию с шоколадом, а также требуют новые вкусы и экзотические сочетания.
Кондитерские компании вынуждены сокращаться или расширять ассортимент, так как многие покупатели сегодня отказываются от сахара и хотят более полезных сладостей, а другие – наоборот что-то подешевле, но при этом новое и необычное. Об этом НСН рассказала председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.
Один из крупнейших производителей шоколада в России компания «Объединенные кондитеры» (бренды «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Рот Фронт», «Тульский пряник» и проч.) сократила четверть сотрудников, а также заявила о планах повысить цены на собственную продукцию из-за снижения рентабельности на фоне увеличения издержек. Так, за 2025 год натуральные продажи этих товаров упали на 15%, а по данным Росстата, шоколад в рознице с начала 2026 года уже подорожал примерно на 13%. Эльдарханова подчеркнула, что это общий тренд по отрасли.
«Это типичная ситуация не только для «Объединенных кондитеров». Все вынуждены ужиматься. Подвели статистику за первые 7 праздников: посещаемость торговых центров упала на 5-7%. Чек уменьшается. Даже количество покупателей, который могут себе позволить купить продукцию «Объединённых кондитеров», уменьшается. Процесс оптимизации и банкротств начался не сегодня, но будет идти ускоренными темпами», - отметила она.
При этом Эльдарханова рассказала, что люди отказываются от сладкого не из-за экономии денег, а из-за сменившихся трендов.
«Многие отказываются именно от кондитерских изделий с сахаром и переходят на продукты с заменителями сахара или на функциональные сладости, например, с коллагеном, с протеином, с витаминами. Эта продукция дороже, и ее может позволить себе лишь определенная прослойка людей. Другая категория – массовая, в таких случаях переходит на более дешевые сладости – не на шоколаде, а на муке и сахаре. Разница между сырьем по цене отличается в 20 раз. Поэтому именно сейчас растет потребление мармелада, зефира, печенья, вафель, выпечки, которая дешевле, и изделий без шоколада. Торговые сети, например, просят нас не предлагать им ничего с шоколадом. Какие-то предприятия могут выйти на эту оптимизацию, а кто-то не готов», - рассказала собеседница НСН.
При этом, по словам собеседницы НСН, торговые сети требуют от кондитерских предприятий новых вкусов и сочетаний, чтобы привлечь покупателя.
«Кто-то будет уменьшать производство, потому что оно невыгодно. Потому что торговая сеть диктует цену, выше которой она брать продукцию не будет. Второй путь – это расширять ассортимент и постараться поставлять то, что нужно торговым сетям. Нам, в «Конфаэль», например, пришли запросы от торговых сетей, чтобы мы предлагали покупателям что-то новое: зефиры, пастилу с фруктовыми начинками, карамельными, шоколадными, фисташковыми. С сублимированной ягодой, с пребиотиками. Или зефир, смешанный с мармеладом, кислый зефир, веганский», - уточнила она.
Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил НСН, что ситуация на рынке может повлиять на рецептуру или оформление кондитерских изделий, но с прилавков они точно никуда не исчезнут, в России их огромное количество на любой вкус и кошелек.
