Кондитерские компании вынуждены сокращаться или расширять ассортимент, так как многие покупатели сегодня отказываются от сахара и хотят более полезных сладостей, а другие – наоборот что-то подешевле, но при этом новое и необычное. Об этом НСН рассказала председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

Один из крупнейших производителей шоколада в России компания «Объединенные кондитеры» (бренды «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Рот Фронт», «Тульский пряник» и проч.) сократила четверть сотрудников, а также заявила о планах повысить цены на собственную продукцию из-за снижения рентабельности на фоне увеличения издержек. Так, за 2025 год натуральные продажи этих товаров упали на 15%, а по данным Росстата, шоколад в рознице с начала 2026 года уже подорожал примерно на 13%. Эльдарханова подчеркнула, что это общий тренд по отрасли.

«Это типичная ситуация не только для «Объединенных кондитеров». Все вынуждены ужиматься. Подвели статистику за первые 7 праздников: посещаемость торговых центров упала на 5-7%. Чек уменьшается. Даже количество покупателей, который могут себе позволить купить продукцию «Объединённых кондитеров», уменьшается. Процесс оптимизации и банкротств начался не сегодня, но будет идти ускоренными темпами», - отметила она.

При этом Эльдарханова рассказала, что люди отказываются от сладкого не из-за экономии денег, а из-за сменившихся трендов.