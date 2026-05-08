Ездят впроголодь: Почему таксисты бунтуют против детских кресел

Андрей Попков заявил НСН, что заставить водителей возить детские кресла не получится, необходимо решать этот вопрос на уровне агрегаторов такси.

Водителям такси невыгодно возить детские кресла, так как в таком случае им приходится отказываться от прибыльных заказов, например, в аэропорты, заявил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

В России назревают проблемы с детскими перевозками в такси. Опрошенные Autonews.ru представители отрасли рассказали, что подобные поездки становятся экономически невыгодными для бизнеса и самих водителей. В результате таксисты все чаще отказываются брать «детские» заказы и доступность услуг для семей в России стала снижаться, предупреждают эксперты. Попков объяснил позицию водителей.

«Сейчас в целом рентабельность в такси упала, растет комиссия, условия ужесточаются, огромные штрафы. Водители отказываются возить детские кресла, потому что они занимают много места, а место – это деньги. Водители просто пытаются избавиться от лишних проблем. Дело не в том, что кресло не окупается, оно просто занимает место. Допустим, водитель везет пассажиров в аэропорт с чемоданами, это хороший заказ, выгодный, а через два часа ему уже нужно взять заказ с креслом. Где он это кресло возьмет? Опять куда-то ехать, кресло забирать, это просто ерунда полная. Либо автомобили должны быть большие, например, минивэны, чтобы не было таких проблем», - объяснил он.

По его словам, заставить водителей возить кресла не получится, необходимо решать этот вопрос на уровне агрегаторов такси.

«Законодательно это не решишь, не заставишь возить кресла. Конечно, родители будут кричать, что это ущемляет права. Но государство само это сделало, у нас монополия фактически в такси из-за «Яндекса», поэтому жаловаться на водителей не нужно. Водители сидят впроголодь, это миф, что водители зарабатывают бешеные деньги. Решать эту проблему должен агрегатор, организатор перевозок, все вопросы к нему. Организатор должен продумывать логистику, куда какие автомобили направлять и так далее», - добавил собеседник НСН.

На фоне перебоев в работе интернета в выигрыше остаются «старые добрые ламповые» таксопарки с диспетчерскими службами, которые ведут бумажные журналы заказов, заявил в беседе с НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

ФОТО: РИА Новости
