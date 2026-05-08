Мосгорсуд отменил запрет на распространение юмористического контента «ЯПлакалъ»
Мосгорсуд отменил запрет на распространение юмористического контента сайтов «ЯПлакалъ», «АнекдотовСтрит» и anekdoto.net. Об этом сообщает ТАСС.
Запрет на экстремистские юморески был наложен Чертановским районным судом Москвы, где заявили, что на платформах были выявлены материалы, которые можно квалифицировать как направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.
«Решение суда в отношении деятельности сайтов... отменить», - указали в Мосгорсуде.
Ранее Роскомнадзор не стал вносить сайт «ЯПлакалъ» в реестр запрещенных, так как Чертановский районный суд не указал на конкретные материалы, признанные таковыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
