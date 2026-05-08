Рэпер Птаха объяснил, почему решил стать масоном

По словам музыканта, стать масоном он решил потому, что «искал свет, хотел идти к нему и нашёл этот путь».

«Это одно из направлений пути к Богу. Хотя о масонах думают совсем другие вещи, но это неправда», - указал он.

Рэпер добавил, что масоны - не сатанисты (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и «детей не едят».

