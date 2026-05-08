Рэпер Птаха объяснил, почему решил стать масоном

Масонство — это дорога к просветлению, самопознанию и развитию. Об этом NEWS.ru заявил рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев).

Захарова рассказала, что рэпер Птаха записал трек на ее стихи

По словам музыканта, стать масоном он решил потому, что «искал свет, хотел идти к нему и нашёл этот путь».

«Это одно из направлений пути к Богу. Хотя о масонах думают совсем другие вещи, но это неправда», - указал он.

Рэпер добавил, что масоны - не сатанисты (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и «детей не едят».

Ранее Птаха рассказал «Радиоточке НСН», что накопил долги по ЖКХ из-за забывчивости, а продавать недвижимость никто не планирует.

ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
