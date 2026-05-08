Рэпер Птаха объяснил, почему решил стать масоном
Масонство — это дорога к просветлению, самопознанию и развитию. Об этом NEWS.ru заявил рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев).
По словам музыканта, стать масоном он решил потому, что «искал свет, хотел идти к нему и нашёл этот путь».
«Это одно из направлений пути к Богу. Хотя о масонах думают совсем другие вещи, но это неправда», - указал он.
Рэпер добавил, что масоны - не сатанисты (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и «детей не едят».
Ранее Птаха рассказал «Радиоточке НСН», что накопил долги по ЖКХ из-за забывчивости, а продавать недвижимость никто не планирует.
Горячие новости
- Грязь, стрельба и гарнизон: Как актеры готовились к съемкам в драме «Отец»
- Мосгорсуд отменил запрет на распространение юмористического контента «ЯПлакалъ»
- Дорого и незаменимо: Раскрыты последствия удара по авиадиспетчерскому центру в Ростове
- Рэпер Птаха объяснил, почему решил стать масоном
- Песков опроверг информацию об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы
- Блогеры, курьеры и домохозяйки: Кто рискует остаться с пенсией в 9 тысяч рублей
- Пандемии не будет: Вирусолог призвал россиян не бояться хантавируса, но быть начеку
- Ездят впроголодь: Почему таксисты бунтуют против детских кресел
- В России изъяли из незаконного оборота лекарства на 657 млн рублей
- В ФРГ полиция начала операцию после захвата заложников в банке