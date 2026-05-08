В 16 регионах России уничтожили 264 украинских дрона

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 264 беспилотника ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«8 мая 2026 года в период с 00:00 мск до 07:00 мск... перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указывает ведомство.

Дроны были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской. Кроме того, БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, Азовским и Черным морями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 26 дронах, сбитых на подлете к столице, пишет 360.ru.

