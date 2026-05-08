В 16 регионах России уничтожили 264 украинских дрона
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 264 беспилотника ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«8 мая 2026 года в период с 00:00 мск до 07:00 мск... перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указывает ведомство.
Дроны были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской. Кроме того, БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, Азовским и Черным морями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 26 дронах, сбитых на подлете к столице, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В 16 регионах России уничтожили 264 украинских дрона
- Глава Минпромторга рассказал о ходе работ над сверхзвуковым гражданским самолетом
- Гинцбург: На создание вакцины от хантавируса уйдет 1,5 года
- Производитель шоколада «Аленка» сократил четверть сотрудников
- СМИ: В Израиле выявили первый случай хантавируса
- Трамп: Три эсминца США подверглись обстрелу со стороны Ирана
- 15 членов иркутского обкома КПРФ накажут за участие в несогласованных первомайских акциях
- Глава «Ростеха» рассказал Путину о внедрении камер и систем для слежки за людьми
- Экс-замминистра обороны Иванов подал жалобу на отказ отправить его на спецоперацию
- Глава «Ростеха» Чемезов сообщил Путину о переносе сертификации МС-21