Пандемии не будет: Вирусолог призвал россиян не бояться хантавируса, но быть начеку
Штаммы очень плохо передаются от человека к человеку, заявил НСН Алексей Аграновский.
Специалисты готовы к различным сценариям и могут создать вакцину при необходимости, но риск пандемии хантавируса остается невысоким, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с НСН.
Хантавирус, который первоначально выявили у нескольких пассажиров круизного лайнера MV Hondius, начал распространяться по миру. Первый случай выявили в Израиле у человека, приехавшего из Восточной Европы, заражение подозревают также у стюардессы рейса одна из стюардесс рейса Амстердам-Йоханнесбург. Об этом сообщило издание Naked Science. Аграновский призвал не бояться таких новостей.
«Эпидемия возникает, когда он передается по воздуху как COVID-19, тогда риски есть. Поэтому вопрос “будет ли пандемия?” не является корректным. Надо исходить из доступных фактов. А их надо доказывать. Известные сейчас штаммы либо не передаются от человека к человеку совсем, либо передаются с трудом, при тесном контакте. Что касается попадания некоего хантавируса в РФ и его распространения на нашей территории, то риски такого события нельзя признать высокими. Однако специалистам следует быть начеку, это их работа. Вакцина к хантавирусу может быть создана и применена, если появится некий гипотетический новый вариант, способный быстро распространяться от человека к человеку. До сих пор такой необходимости не было. Его выявляют с помощью анализов. А если уже произошло заражение, то необходимо своевременно обратиться к врачу», — указал он.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил НСН, как человек может заразиться хантавирусом.
Горячие новости
- Песков опроверг информацию об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы
- Блогеры, курьеры и домохозяйки: Кто рискует остаться с пенсией в 9 тысяч рублей
- Пандемии не будет: Вирусолог призвал россиян не бояться хантавируса, но быть начеку
- Ездят впроголодь: Почему таксисты бунтуют против детских кресел
- В России изъяли из незаконного оборота лекарства на 657 млн рублей
- В ФРГ полиция начала операцию после захвата заложников в банке
- Министр обороны Латвии заявил, что готов уйти в отставку после ЧП с дронами ВСУ
- Генерал Соболев: Россия не будет наносить удары по Киеву за коллапс в аэропортах
- Армия России освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР
- СМИ: США не собираются вскоре проводить военную операцию на Кубе