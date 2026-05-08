Специалисты готовы к различным сценариям и могут создать вакцину при необходимости, но риск пандемии хантавируса остается невысоким, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с НСН.



Хантавирус, который первоначально выявили у нескольких пассажиров круизного лайнера MV Hondius, начал распространяться по миру. Первый случай выявили в Израиле у человека, приехавшего из Восточной Европы, заражение подозревают также у стюардессы рейса одна из стюардесс рейса Амстердам-Йоханнесбург. Об этом сообщило издание Naked Science. Аграновский призвал не бояться таких новостей.