Бербок прокомментировала диверсии на «Северных потоках»

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила, что продолжает следить за информацией о терактах на «Северных потоках», сообщает «РЕН ТВ».

Захарова отреагировала на новые публикации об организаторах взрывов на «Северных потоках»

По ее словам, высказывать окончательное мнение она будет только после завершения расследования компетентными органами. Министр отметила, что Германия не будет делать поспешных выводов из сообщений СМИ.

Ранее Спецслужбы Украины заявили, что не имеют отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2Германия
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