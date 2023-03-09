Бербок прокомментировала диверсии на «Северных потоках»

По ее словам, высказывать окончательное мнение она будет только после завершения расследования компетентными органами. Министр отметила, что Германия не будет делать поспешных выводов из сообщений СМИ.

Ранее Спецслужбы Украины заявили, что не имеют отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

