Бербок прокомментировала диверсии на «Северных потоках»
9 марта 202300:15
Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила, что продолжает следить за информацией о терактах на «Северных потоках», сообщает «РЕН ТВ».
По ее словам, высказывать окончательное мнение она будет только после завершения расследования компетентными органами. Министр отметила, что Германия не будет делать поспешных выводов из сообщений СМИ.
Ранее Спецслужбы Украины заявили, что не имеют отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru