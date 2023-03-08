Захарова отреагировала на новые публикации об организаторах взрывов на «Северных потоках»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередную публикацию в газете Times, которая утверждает, что Западные разведки знают имя предполагаемого украинского спонсора терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Она поиронизировала над материалом и также заявила, что США и Великобритания формируют нужную им повестку с помощью управляемых утечек.
Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Не удивлюсь, если в результате якобы «расследования» западники и их газетёнки установят, что трубопроводы «Северных потоков» уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину», - отметила Захарова.
Сменив тон, официальный представитель МИД России заявила, что США и Великобритания использует стандартный прием управляемых информационных утечек, который применяли уже не раз.
«А если серьезно, Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторенной дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку. Так было вокруг Солсбери и Эймсбери, Навального с «Новичком» и т.д.», - написала она и выразила уверенность, что правда будет установлена.
Ранее Спецслужбы Украины не имеют отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников. Соответствующее видео опубликовано на сайте Еврокомиссии.
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