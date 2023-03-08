Захарова отреагировала на новые публикации об организаторах взрывов на «Северных потоках»

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не удивлюсь, если в результате якобы «расследования» западники и их газетёнки установят, что трубопроводы «Северных потоков» уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину», - отметила Захарова.

Сменив тон, официальный представитель МИД России заявила, что США и Великобритания использует стандартный прием управляемых информационных утечек, который применяли уже не раз.



«А если серьезно, Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторенной дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку. Так было вокруг Солсбери и Эймсбери, Навального с «Новичком» и т.д.», - написала она и выразила уверенность, что правда будет установлена.

Ранее Спецслужбы Украины не имеют отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников. Соответствующее видео опубликовано на сайте Еврокомиссии.



