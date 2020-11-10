Ростовский врач рассказал об увольнении после гибели пациентов на ИВЛ
Медик заявил в эфире НСН, что после скандала в больнице его увольнения ждали все.
Анестезиолог-реаниматолог больницы №20 Ростова-на-Дону Артур Топоров, рассказавший о пациентах на ИВЛ, погибших из-за отключения кислорода, уволился из медучреждения, написали местные СМИ.
Ростовский депутат Петр Пятибратов заявил, что врача попросили написать заявление «по собственному желанию». По его словам, медик «пострадал за правду».
Анестезиолог Артур Топоров рассказал в эфире НСН, почему он больше не смог работать в ростовской больнице.
«Я уволился по собственному желанию. Сейчас я на дежурстве, но с 13 ноября уже не буду там работать. Какое давление могло быть? Логично, что так или иначе увольнение ожидалось. Все это ждали, и со стороны руководства тоже. Но отнеслись к этому все нормально, хотя атмосфера, конечно, поменялась», - отметил Топоров.
Он также заявил о желании продолжать работать врачом. «Конечно, обязательно. Есть варианты новой работы, и я пока их рассматриваю. Приглашений поступило приличное количество. Не могут пока точно сказать, буду ли работать с ковидными больными, смотря как пойдет работа», - уточнил он.
Ростовские СМИ 21 октября сообщили, что в одной из местных больниц пациенты с коронавирусом погибли из-за недостатка кислорода. Топоров, дежуривший ночью 12 октября, рассказал в эфире НСН, что из-за отключения кислорода умерли пять человек на ИВЛ. Врач выразил опасение, что его бригаду обвинят в смерти этих пятерых пациентов, которых не удалось спасти.
Позже замглавы городской администрации по соцвопросам Елена Кожухова подтвердила смерть 11 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого в администрации города, управлении здравоохранения Ростова-на-Дону и минздраве региона, а также по месту жительства бывшего начальника городского управления здравоохранения Надежды Левицкой прошли обыски. Свои должности покинули глава регионального Минздрава Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.
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