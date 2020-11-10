Ростовский врач рассказал об увольнении после гибели пациентов на ИВЛ

«Я уволился по собственному желанию. Сейчас я на дежурстве, но с 13 ноября уже не буду там работать. Какое давление могло быть? Логично, что так или иначе увольнение ожидалось. Все это ждали, и со стороны руководства тоже. Но отнеслись к этому все нормально, хотя атмосфера, конечно, поменялась», - отметил Топоров.

Он также заявил о желании продолжать работать врачом. «Конечно, обязательно. Есть варианты новой работы, и я пока их рассматриваю. Приглашений поступило приличное количество. Не могут пока точно сказать, буду ли работать с ковидными больными, смотря как пойдет работа», - уточнил он.

Ростовские СМИ 21 октября сообщили, что в одной из местных больниц пациенты с коронавирусом погибли из-за недостатка кислорода. Топоров, дежуривший ночью 12 октября, рассказал в эфире НСН, что из-за отключения кислорода умерли пять человек на ИВЛ. Врач выразил опасение, что его бригаду обвинят в смерти этих пятерых пациентов, которых не удалось спасти.

Позже замглавы городской администрации по соцвопросам Елена Кожухова подтвердила смерть 11 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого в администрации города, управлении здравоохранения Ростова-на-Дону и минздраве региона, а также по месту жительства бывшего начальника городского управления здравоохранения Надежды Левицкой прошли обыски. Свои должности покинули глава регионального Минздрава Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

