Стала известна причина пожара в рязанской больнице

Причиной пожара в реанимации больницы имени Н. А. Семашко в Рязани могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщило ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Три человека погибли при пожаре в больнице в Рязани

Специалисты подтвердили, что пожар начался с аппарата ИВЛ PRUNUS Boaray 5000D, в нем находился очаг возгорания. В экстренных службах отметили, что пожару предшествовала вспышка.

О первопричине происшествия рассуждать преждевременно, пояснили в органах. Сейчас рассматриваются версии о перегрузке сети, неправильной эксплуатации аппарата, коротком замыкании и неисправности техники, пишет RT.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:БольницаРязаньПожар
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