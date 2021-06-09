Стала известна причина пожара в рязанской больнице

Специалисты подтвердили, что пожар начался с аппарата ИВЛ PRUNUS Boaray 5000D, в нем находился очаг возгорания. В экстренных службах отметили, что пожару предшествовала вспышка.

О первопричине происшествия рассуждать преждевременно, пояснили в органах. Сейчас рассматриваются версии о перегрузке сети, неправильной эксплуатации аппарата, коротком замыкании и неисправности техники, пишет RT.

