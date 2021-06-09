Стала известна причина пожара в рязанской больнице
Причиной пожара в реанимации больницы имени Н. А. Семашко в Рязани могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщило ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Специалисты подтвердили, что пожар начался с аппарата ИВЛ PRUNUS Boaray 5000D, в нем находился очаг возгорания. В экстренных службах отметили, что пожару предшествовала вспышка.
О первопричине происшествия рассуждать преждевременно, пояснили в органах. Сейчас рассматриваются версии о перегрузке сети, неправильной эксплуатации аппарата, коротком замыкании и неисправности техники, пишет RT.
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