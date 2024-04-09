В список террористов внесли ещё семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Росфинмониторинг внёс в в список террористов и экстремистов ещё семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
В частности, в перечень включили братьев Алишера Касимова, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммада Шарипзоду, а также Исроила Исломова и его сыновей Аминчона и Диловара Исломовых.
Попадание в данный список Росфинмониторинга означает замораживание средств указанного лица в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Росфинмониторинг внёс в список экстремистов и террористов американского сенатора Линдси Грэма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель осудил атаки беспилотников на Запорожскую АЭС
- Депутат Даванков предложил разрешить должникам оплачивать штрафы в аэропорту
- Минэнерго опровергло информацию о якобы поставка казахстанского бензина в РФ
- В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных регионов
- СКР обвинил украинскую Burisma в финансировании терактов в России
- Наследников погибших от обстрелов со стороны Украины освободят от уплаты пошлин
- МВД установило личность стрелявшего в полицейских в Щелково наркодилера
- Россиянам спрогнозировали рост цен на поездки в такси
- Госдума приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина
- Илон Маск обвинил США в преследовании идеи «вечной войны» на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru