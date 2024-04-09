В список террористов внесли ещё семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

В частности, в перечень включили братьев Алишера Касимова, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммада Шарипзоду, а также Исроила Исломова и его сыновей Аминчона и Диловара Исломовых.

Попадание в данный список Росфинмониторинга означает замораживание средств указанного лица в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Росфинмониторинг внёс в список экстремистов и террористов американского сенатора Линдси Грэма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

