Небензя призвал Запад готовиться к капитуляции Украины

Дипломат выразил недоумение относительно попыток властей Украины продвигать свою формулу мира. По его словам, совсем скоро единственным вопросом по теме конфликта будет безоговорочная капитуляция Киева, пишет ТАСС.

«Советую всем вам заранее к этому подготовиться», - обратился Небензя к членам Совбеза.

В конце марта дипломат заявил о достижении цели по демилитаризации Украины. Небензя обратил внимание, что Киев уже давно воюет только западным оружием, отмечает «Радиоточка НСН».

