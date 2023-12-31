Гладков: из-за удара по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры

В результате удара украинской армии по Белгороду повреждены 344 квартиры в 30 многоквартирных домах, а также три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. В настоящее время продолжаются работы по оценке ущерба.

Число погибших при ударе украинской армии по Белгороду выросло до 21 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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