Гладков: из-за удара по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры
31 декабря 202301:36
В результате удара украинской армии по Белгороду повреждены 344 квартиры в 30 многоквартирных домах, а также три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. В настоящее время продолжаются работы по оценке ущерба.
Число погибших при ударе украинской армии по Белгороду выросло до 21 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru