По его словам, еще 110 человек ранены. Среди погибших трое — дети. 110 человек получили различные ранения, из них 17 детей.

Как отметил губернатор, повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных домовладениях, нескольких хозсубъектах, школа, лицей и детский сад.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Кассетные боеприпасы, которые западные страны поставляют Киеву, является незаконным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

