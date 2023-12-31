Гладков: число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека

Число погибших при ударе украинской армии по Белгороду выросло до 21 человека, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, еще 110 человек ранены. Среди погибших трое — дети. 110 человек получили различные ранения, из них 17 детей.

Как отметил губернатор, повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных домовладениях, нескольких хозсубъектах, школа, лицей и детский сад.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Кассетные боеприпасы, которые западные страны поставляют Киеву, является незаконным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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