Гладков: число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека
Число погибших при ударе украинской армии по Белгороду выросло до 21 человека, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, еще 110 человек ранены. Среди погибших трое — дети. 110 человек получили различные ранения, из них 17 детей.
Как отметил губернатор, повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных домовладениях, нескольких хозсубъектах, школа, лицей и детский сад.
Ранее сообщалось о 20 погибших.
Кассетные боеприпасы, которые западные страны поставляют Киеву, является незаконным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека
- Журналист Ковалик: Запад молчит об атаках на Белгород
- Группа «Кипелов» посвятила новый сингл Курской битве
- Против Сергея Шнурова и Google подан иск за пропаганду асоциального образа жизни
- Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде
- Львова-Белова: трое детей погибли, 15 пострадали при обстреле Белгорода
- Гладков: В Белгороде громко - работают ВС РФ на ту сторону
- Массовые мероприятия отменили в Белгородской области после обстрелов ВСУ
- Исследование: Алкоголь и одиночество повышают риск раннего слабоумия
- Турчак назвал обстрел Белгорода терактом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru