Небензя: Атака ВСУ на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии
У России есть все основания полагать, что атака Вооруженных сил Украины на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой американский СПГ, заявил на заседании Совбеза по Украине постпред РФ в ООН Василий Небензя.
По словам дипломата, именно Вашингтон и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении «Северных потоков».
Ранее украинская сторона 11 января попыталась атаковать дронами инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru