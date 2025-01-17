Небензя: Атака ВСУ на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии

У России есть все основания полагать, что атака Вооруженных сил Украины на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой американский СПГ, заявил на заседании Совбеза по Украине постпред РФ в ООН Василий Небензя.