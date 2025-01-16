Ответ на атаки: Россия нанесла групповой удар по газовой инфраструктуре Украины
Российские войска нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, что стало ответом на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В результате поражено хранилище газа в Стрые Львовской области. Удар наносился высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.
Военное ведомство отметило, что ни одна провокация Киева не останется без ответа.
Ранее Украина выпустила шесть ракет ATACMS по Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru