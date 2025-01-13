По данным российского оборонного ведомства, ВСУ нанесли удар по станции в Гай-Кодзоре с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Российские средства ПВО уничтожили все девять беспилотников ВСУ, однако при падении обломков незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции.

Станция в Гай-Кодзоре осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, подчеркнули в МО РФ.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по российским регионам более семи тысяч беспилотников в течение 2024 года, напоминает «Свободная пресса».