ВСУ дронами атаковали компрессорную станцию «Русская» на Кубани

Украинская сторона 11 января попыталась атаковать дронами инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны России.

ПВО уничтожила 40 украинских беспилотников над территорией РФ

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ нанесли удар по станции в Гай-Кодзоре с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Российские средства ПВО уничтожили все девять беспилотников ВСУ, однако при падении обломков незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции.

Станция в Гай-Кодзоре осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, подчеркнули в МО РФ.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по российским регионам более семи тысяч беспилотников в течение 2024 года, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВСУКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры