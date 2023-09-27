«Не рассчитали топливо»: Виновных в посадке A-320 на поле еще не нашли
Экипаж совершившего экстренную посадку под Новосибирском Airbus A-320 сумел спасти жизни всех 167 пассажиров и членов экипажа, но не рассчитал остаток топлива и может пойти под суд за загубленный самолет, отметили эксперты.
Росавиация квалифицировала аварийную посадку пассажирского самолета Airbus A-320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле 12 сентября под Новосибирском как «серьезный инцидент», сообщила газета «Коммерсантъ». Его виновники еще не найдены, однако ведомство распространило по авиакомпаниям рекомендации о дополнительном обучении летчиков действиям в случае выхода из строя системы уборки шасси лайнера.
Отмечается, что основной задачей, которую перед авиакомпанией поставила Росавиация, стал правильный расчет пилотами остатка топлива с учетом повышенного расхода перед уходом на запасной аэродром. Экипажу A-320 как раз не хватило керосина, чтобы долететь до него.
Также руководству авиаперевозчиков поручили в течение месяца провести дополнительную проверку готовности экипажей лайнеров к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины, в частности, отработать взаимодействие между пилотами и уточнить критерии принятия решения об уходе на запасной аэродром либо о посадке.
НЕ ЗАМЕТИЛИ СИГНАЛ
Росавиация уже подготовила предварительные отчеты по результатам расшифровки черных ящиков, сообщал накануне Telegram-канал MASH. По данным источника, сама посадка на поле произошла вследствие ошибки пилотов.
Сообщается, что капитан лайнера Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимания на индикаторы, показывавшие, что самолет после неудачной попытки сесть в Омске летит с выпущенными шасси. Это привело к повышенному расходу топлива.
Специалисты ведомства полагают, что у самолета вышла из строя «зеленая» гидросистема при выпуске шасси во время захода на посадку в Омске. Пилоты при уходе на второй круг перевели кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка», однако шасси так и не были убраны.
Не глядя на табло, экипаж рассчитал расход топлива без учета дополнительной нагрузки и взял курс на запасной аэродром Новосибирска, оборудованный рембазой, однако был вынужден совершить посадку в поле, сообщили эксперты Росавиации.
ГЕРОИ ИЛИ ЛОПУХИ?
При этом сам Белов заявил журналистам, что все его действия были правильными, пишет «Коммерсантъ». По его словам, посадить самолет в аэропорту Омск (Центральный) было слишком рискованно из-за порывистого ветра и вышедшего из строя контура гидросистемы. «Полоса короткая, самолет тяжелый, решил не рисковать»,— пояснил Белов.
Он также указал на то, что пилотам было известно, что створка шасси не закрылась при уходе на второй круг. При расчете топлива до Новосибирска они ввели коэффициент 15% на перерасход, однако, добавил капитан лайнера, примерно через 40 минут после вылета из Омска «показатели на индикации перестали соответствовать расчетам» при критически низком запасе топлива. Поэтому решение об аварийной посадке было вынужденным, подчеркнул Белов.
Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов поддержал экипаж, отметив, что посадка самолета была «очень аккуратной, мягкой, без перегрузок». «Капитан принял такое решение, и я с ним соглашусь, поскольку он был на корабле, а я на земле», — отметил Скуратов. При этом он порекомендовал дождаться выводов участников расследования, от которых будет зависеть судьба Белова и Семенова.
Тем временем в пресс-службе авиакомпании предпочли воздержаться от комментариев, так как расследование инцидента еще не завершено.
Выразил свою позицию и генеральный директор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. В интервью НСН он заявил, что ситуация в любом случае была непростой, а пилоты смогли выполнить идеальную посадку самолета и спасти жизни всех пассажиров и членов экипажа (а это 167 человек). По его словам, единственной ошибкой пилота был неправильный расчет топлива.
«Он подумал, что ему хватит 2,5-3 тонн, когда нужно было 5 тонн. Шасси они побоялись убирать, потому что подумали, что они потом просто могут не выпуститься. Экипаж выбрал единственный правильный путь — посадку в поле. Изначально они полетели в Новосибирск, так как там полоса длиннее, чем в Омске. Тормозить колесами в случае чего они не могли, была бы серьезная авария на огромной скорости», — подчеркнул собеседник НСН.
При этом Горбачев допустил, что пилотов могут привлечь к уголовной ответственности, если самолет будет полностью неисправным.
«С одной стороны, они герои, потому что посадили самолет идеально и всех спасли. С другой стороны, они лопухи, потому что неправильно посчитали, у них слабая арифметика. Теперь этот момент будет всегда учитываться, будут людей учить. Если машина загублена, тут может грозить уголовная ответственность, это же миллионы долларов. То есть, тогда загублен самолет по причине того, что они ошиблись в расчетах. Может, спасение жизней все перевесит, а может, и нет», — добавил он.
Отмечается, что сейчас все члены экипажа отстранены от полетов, а летчики дают показания следователям и объясняют свои решения авиаэкспертам. Проверку также проводит транспортная прокуратура, а Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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