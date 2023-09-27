«Не рассчитали топливо»: Виновных в посадке A-320 на поле еще не нашли

Также руководству авиаперевозчиков поручили в течение месяца провести дополнительную проверку готовности экипажей лайнеров к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины, в частности, отработать взаимодействие между пилотами и уточнить критерии принятия решения об уходе на запасной аэродром либо о посадке.

НЕ ЗАМЕТИЛИ СИГНАЛ

Росавиация уже подготовила предварительные отчеты по результатам расшифровки черных ящиков, сообщал накануне Telegram-канал MASH. По данным источника, сама посадка на поле произошла вследствие ошибки пилотов.

Сообщается, что капитан лайнера Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимания на индикаторы, показывавшие, что самолет после неудачной попытки сесть в Омске летит с выпущенными шасси. Это привело к повышенному расходу топлива.

Специалисты ведомства полагают, что у самолета вышла из строя «зеленая» гидросистема при выпуске шасси во время захода на посадку в Омске. Пилоты при уходе на второй круг перевели кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка», однако шасси так и не были убраны.

Не глядя на табло, экипаж рассчитал расход топлива без учета дополнительной нагрузки и взял курс на запасной аэродром Новосибирска, оборудованный рембазой, однако был вынужден совершить посадку в поле, сообщили эксперты Росавиации.

ГЕРОИ ИЛИ ЛОПУХИ?

При этом сам Белов заявил журналистам, что все его действия были правильными, пишет «Коммерсантъ». По его словам, посадить самолет в аэропорту Омск (Центральный) было слишком рискованно из-за порывистого ветра и вышедшего из строя контура гидросистемы. «Полоса короткая, самолет тяжелый, решил не рисковать»,— пояснил Белов.

Он также указал на то, что пилотам было известно, что створка шасси не закрылась при уходе на второй круг. При расчете топлива до Новосибирска они ввели коэффициент 15% на перерасход, однако, добавил капитан лайнера, примерно через 40 минут после вылета из Омска «показатели на индикации перестали соответствовать расчетам» при критически низком запасе топлива. Поэтому решение об аварийной посадке было вынужденным, подчеркнул Белов.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов поддержал экипаж, отметив, что посадка самолета была «очень аккуратной, мягкой, без перегрузок». «Капитан принял такое решение, и я с ним соглашусь, поскольку он был на корабле, а я на земле», — отметил Скуратов. При этом он порекомендовал дождаться выводов участников расследования, от которых будет зависеть судьба Белова и Семенова.

Тем временем в пресс-службе авиакомпании предпочли воздержаться от комментариев, так как расследование инцидента еще не завершено.

Выразил свою позицию и генеральный директор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. В интервью НСН он заявил, что ситуация в любом случае была непростой, а пилоты смогли выполнить идеальную посадку самолета и спасти жизни всех пассажиров и членов экипажа (а это 167 человек). По его словам, единственной ошибкой пилота был неправильный расчет топлива.

«Он подумал, что ему хватит 2,5-3 тонн, когда нужно было 5 тонн. Шасси они побоялись убирать, потому что подумали, что они потом просто могут не выпуститься. Экипаж выбрал единственный правильный путь — посадку в поле. Изначально они полетели в Новосибирск, так как там полоса длиннее, чем в Омске. Тормозить колесами в случае чего они не могли, была бы серьезная авария на огромной скорости», — подчеркнул собеседник НСН.