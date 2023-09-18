«Уральские авиалинии» возместят ущерб от севшего в поле самолета
Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк заявил, что авиакомпания «Уральские авиалинии» готова возместить аграриям ущерб, который был нанесён в результате аварийной посадки пассажирского самолёта, сообщает РБК.
По его словам, об этом ему рассказали представители авиаперевозчика.
«Проблем никаких нет, сельхозтоваропроизводитель сейчас считает ущерб», — сказал Конюк.
Ранее генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной аварийной посадки лайнера Airbus A320 в поле в Новосибирской области стал отказ гидросистемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru