«Уральские авиалинии» возместят ущерб от севшего в поле самолета

Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк заявил, что авиакомпания «Уральские авиалинии» готова возместить аграриям ущерб, который был нанесён в результате аварийной посадки пассажирского самолёта, сообщает РБК.

Пилот Литвинов заявил, что Airbus A320 надо было сажать в Омске, а не в поле

По его словам, об этом ему рассказали представители авиаперевозчика.

«Проблем никаких нет, сельхозтоваропроизводитель сейчас считает ущерб», — сказал Конюк.

Ранее генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной аварийной посадки лайнера Airbus A320 в поле в Новосибирской области стал отказ гидросистемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Уральские авиалинии"
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