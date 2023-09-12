Пилот Литвинов заявил, что Airbus A320 надо было сажать в Омске, а не в поле

Он отметил, что посадка самолета в поле может быть в том случае, если заканчивается топливо. Также посадить лайнер в поле можно, чтобы не сгореть в воздухе при пожаре, однако в этом случае пожара не было, указал он.

Кроме того, Литвинов отметил, что не нужно было лететь на запасной аэродром, если было мало топлива. По словам Литвинова, самолет мог упасть на дома, в лес или горы.

«Гидравлика отказала. Там три системы гидравлические, одна электрическая. Много чего не работает, но самолет из-за этого не надо сажать в поле», - подчеркнул он.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, совершил посадку на выбранной с воздуха площадке близ населенного пункта Каменка в Новосибирской области. Отмечалось, что причиной аварийной посадки лайнера послужил отказ гидросистемы, передает «Радиоточка НСН».

