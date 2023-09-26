От героев до «лопухов»: Пилотам, посадившим самолет в поле, грозит «уголовка»

«Ошибка пилота была только в том, что он неправильно подсчитал расход топлива. Это единственная его ошибка. Он подумал, что ему хватит 2,5-3 тонн, когда нужно было пять тонн. В остальном он действовал очень грамотно, очень грамотно посадил машину, сберег практически 200 жизней. Шасси они побоялись убирать, потому что подумали, что они потом просто могут не выпуститься. Они выбрали единственной правильный путь – посадка в поле. Изначально они полетели в Новосибирск, так как там полоса длиннее, чем в Омске. Тормозить колесами в случае чего они не могли, была бы серьезная авария на огромной скорости», - рассказал он.

При этом, если в итоге самолет будет признан полностью неисправным, пилотам грозит уголовная ответственность за нанесенный ущерб в миллионы долларов, добавил собеседник НСН.

«С одной стороны, они герои, потому что посадили самолет идеально и всех спасли. С другой стороны, они лопухи, потому что неправильно посчитали, у них слабая арифметика. Теперь этот момент будет всегда учитываться, будут людей учить. Если машина загублена, тут может грозить уголовная ответственность, это же миллионы долларов. То есть, тогда загублен самолет по причине того, что они ошиблись в расчетах. Может, спасение жизней все перевесит, но могут сказать «нет, ребята, потери понесла авиакомпания, а это подсудное дело». Здесь уже будут решать суды. Однозначно сейчас сказать нельзя», - заключил Горбачев.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле утром 12 сентября. На борту был 161 пассажир, никто не пострадал.

Удивительно, что диспетчеры аэропорта Омска предложили пассажирскому самолету «Уральских авиалиний» с аварийной ситуацией перенести посадку в аэропорт Новосибирска, заявил тогда заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, сказал штурман Анатолий Костылев «Радиоточке НСН».