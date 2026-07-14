«Подобные трагедии могут произойти где угодно, в том числе, в больших городах. Болото - это только дополнительное условие. Люди в овощных ямах, погребах задыхаются при отсутствии кислорода, сотрудники водоканала, бывает, погибают прямо в канализационных колодцах. Дело в том, что наличие кислорода 18% в воздухе – минимальная норма, чтобы человек мог дышать. Всё, что ниже, уже опасно. Есть тяжелые газы, которые просто выдавливают кислород. Незнание законов физики и мер безопасности и приводит к таким трагедиям», - отметил собеседник НСН.

Он обозначил схему по которой происходят такие трагические случаи.

«Допустим, овощная яма. Овощи со временем начинают выделять определенный тяжелый газ. Он выталкивает кислород кверху - человек спускается и просто засыпает, даже не чувствует, что случилось. В общей сложности были случаи, когда до четырех человек находили в погребах, которые пытались друг другу помочь. Аналогичные случаи со слесарями в канализационных колодцах. Поэтому все работы на глубине, даже в открытой транше более метра, считаются газоопасными. Они должны сопровождаться целым регламентом требований и мероприятий, которые прописаны в федеральных нормах правил Ростехнадзора», - пояснил эксперт.