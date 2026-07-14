Поджечь бумажку: Спасатели рассказали, как не задохнуться в «ядовитом» подвале

Пострадавшего при потере сознания в погребе или колодце можно спасать только с подстраховкой, заявил НСН Алексей Дударев.

Случаи со смертельным исходом в подвалах и погребах могут происходить в любой местности, главное, что может предотвратить такие трагедии – соблюдение принципов безопасности. Об этом в комментарии НСН заявил президент Российского союза спасателей Алексей Дударев.

Семья из трех человек задохнулась в погребе под Екатеринбургом в поселке Буланаш. Он находится в заболоченной местности, где во время дождей подземные воды выдавливают газовую смесь. По версии следствия, это и стало причиной гибели пожилой пары и их взрослой дочери — им не хватило кислорода, когда они были в подвале. Они поочередно пытались помочь друг другу, но задохнулись, сообщили в МВД.

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«Подобные трагедии могут произойти где угодно, в том числе, в больших городах. Болото - это только дополнительное условие. Люди в овощных ямах, погребах задыхаются при отсутствии кислорода, сотрудники водоканала, бывает, погибают прямо в канализационных колодцах. Дело в том, что наличие кислорода 18% в воздухе – минимальная норма, чтобы человек мог дышать. Всё, что ниже, уже опасно. Есть тяжелые газы, которые просто выдавливают кислород. Незнание законов физики и мер безопасности и приводит к таким трагедиям», - отметил собеседник НСН.

Он обозначил схему по которой происходят такие трагические случаи.

«Допустим, овощная яма. Овощи со временем начинают выделять определенный тяжелый газ. Он выталкивает кислород кверху - человек спускается и просто засыпает, даже не чувствует, что случилось. В общей сложности были случаи, когда до четырех человек находили в погребах, которые пытались друг другу помочь. Аналогичные случаи со слесарями в канализационных колодцах. Поэтому все работы на глубине, даже в открытой транше более метра, считаются газоопасными. Они должны сопровождаться целым регламентом требований и мероприятий, которые прописаны в федеральных нормах правил Ростехнадзора», - пояснил эксперт.

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Он призвал быть особенно осторожными в частном секторе и всегда применять народный метод проверки, а также не пытаться помочь самостоятельно без подстраховки.

«Любой здравомыслящий человек первым делом, открыв овощную яму или погреб, поджигает кусочек бумаги и бросает его. Если он долетел донизу и горит, значит, кислород есть, можно спускаться. Если эта бумажка тухнет, то тогда туда спускаться нельзя, необходимо проветривание. В случае происшествия нельзя действовать одному, если пытаться самостоятельно помочь, есть вероятность, что человек тоже там заснет. Должна быть страховка, чтобы тебя можно было вытащить обратно. В любом случае, если такая ситуация случилась, надо звонить 112, чтобы как можно быстрее приехали спасатели и скорая помощь. Однако спасатель все равно будет ехать определенное время, поэтому здесь меры предосторожности в первую голову», - подчеркнул специалист.

Он также отметил, что только профессионал сможет оказать адекватную помощь в данной ситуации.

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«Профессиональный спасатель может помочь, потому что он обладает знаниями, навыками, инструментом и средствами защиты, чтобы зайти туда, где простому человеку - смерть. Еще и физическая подготовка. Давайте откровенно говорить, если кто-то по лестнице спустился в подвал, и там человек застрял, не факт, что он сможет его в одного поднять наверх. Просто мешок с картошкой почти невозможно поднять, а он меньше весит, чем человек. Поэтому здесь необходимы подготовленные люди и технология определенная», - заключил Алексей Дударев.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как свести к минимуму риски при походе в лес. Для этого, в частности, необходимо брать с собой воду, яркую и теплую одежду, а также обычный фонарь.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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