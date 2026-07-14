В Раде заявили, что украинские министры узнали об отставке из поста Зеленского

По её словам, в настоящее время министры не знают, продолжат ли они работать в кабмине.

«Даже сейчас, перед увольнением, никто не знает, перейдёт ли работать в следующее правительство или нет», — указала парламентарий.

Ранее Василевская-Смаглюк заявила, что ушедшая с поста премьер-министра Юлия Свириденко станет главой офиса украинского президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

