В Раде заявили, что украинские министры узнали об отставке из поста Зеленского

Большинство украинских министров узнали об отставке правительства из поста президента страны Владимира Зеленского. Как пишет RT, об этом заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

Отставку правительства Украины связали с устранением конкурента Зеленского

По её словам, в настоящее время министры не знают, продолжат ли они работать в кабмине.

«Даже сейчас, перед увольнением, никто не знает, перейдёт ли работать в следующее правительство или нет», — указала парламентарий.

Ранее Василевская-Смаглюк заявила, что ушедшая с поста премьер-министра Юлия Свириденко станет главой офиса украинского президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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