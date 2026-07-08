Россиян призвали предупреждать МЧС о своем экстремальном отдыхе
Большинство операторов рискованного туризма не ставят спасателей в известность о своих планах, заявил НСН Алексей Дударев.
Туроператоры должны рассказывать о том, куда они отправляют отдыхающих, чтобы спасатели могли вовремя помочь, но сейчас большинство игнорирует эти правила, рассказал НСН президент Российского союза спасателей Алексей Дударев.
В РФ следует ужесточить проверку экстремального туризма из-за высокой травматичности и недобросовестных компаний, который предлагают такие услуги. С таким предложением выступил российский сенатор Айрат Гибатдинов. Его слова приводит NEWS.ru. Дударев поддержал эту идею.
«Я согласен, что надо упорядочить туризм. У нас очень много людей, которые не являются специализированными гидами, водят туристические группы на свой страх и риск в горах или вулканах. Никто не знает, как была организована поездка, пока не случится какая-то беда, а потом уже в этом начинают разбираться следственные органы. Сегодня, к сожалению, нет четкого требования регистрации для туристов. Существует предписание уведомить МЧС о том, что люди отправляются туда и туда. Но никто не накажет, если этого не сделать. Зато потом будет возмущение, что спасатели не смогли моментально прийти на помощь. А вы им сообщили, где будете? Просторы нашей страны очень огромны, а мы не знаем ни по какому маршруту шла группа, ни о ее планах, ни конкретные точки старта и финиша», — указал он.
Он добавил, что контролировать этот вопрос очень сложно.
«Если бы были какие-то жесткие меры по тому, что туристическая группа не зарегистрировалась, но пошла в какой-то маршрут., то это могло бы помочь Но опять же, кто-то должен это контролировать. На каждой тропе, у каждого съезда в лес, на каждой реке, инспектора не поставишь. А регистрируется очень маленький процент групп. На том же Эльбрусе есть требование, чтобы все операторы получали разрешения на организацию восхождений, предоставляли профессиональных гидов, но это сложно проверить. Где-то кто-то собрал пять-семь человек и провел по маршруту. Что тут могло бы помочь? Только рассказывать и показывать людям, что лучше поберечь себя и зарегистрироваться, чем этого не сделать и получить травму», — подчеркнул он.
Ранее Дударев в беседе с НСН возмутился поведением россиян на воде.
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