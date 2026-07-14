Михалков: Искусственный интеллект не существует в отдельности от человека
Нельзя не понимать, что искусственный интеллект (ИИ) не существует в отдельности от человека, но важно знать, «кто стоит за этим». Как сообщает NEWS.ru, об этом на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле заявил народный артист РСФСР, режиссёр Никита Михалков.
Он привел в пример нейрохирурга, которому ИИ помогает «видеть на экране и слышать, что он отклонился на одну сотую долю миллиметра влево». По мнению Михалкова, такой помощник — это «великая вещь».
«Но когда ИИ не хочет отвечать на те вопросы, которые ему задают, значит, кто-то им управляет», - указал режиссёр.
Народный артист добавил, что ИИ, который не находится в руках национального интеллекта, является «враждебным искусственным интеллектом».
Ранее Михалков заявил, что в индустрии кино наблюдается избыток «беспомощных» режиссёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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