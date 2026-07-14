Михалков: Искусственный интеллект не существует в отдельности от человека

Он привел в пример нейрохирурга, которому ИИ помогает «видеть на экране и слышать, что он отклонился на одну сотую долю миллиметра влево». По мнению Михалкова, такой помощник — это «великая вещь».

«Но когда ИИ не хочет отвечать на те вопросы, которые ему задают, значит, кто-то им управляет», - указал режиссёр.

Народный артист добавил, что ИИ, который не находится в руках национального интеллекта, является «враждебным искусственным интеллектом».

Ранее Михалков заявил, что в индустрии кино наблюдается избыток «беспомощных» режиссёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

