Михалков: Искусственный интеллект не существует в отдельности от человека


Нельзя не понимать, что искусственный интеллект (ИИ) не существует в отдельности от человека, но важно знать, «кто стоит за этим». Как сообщает NEWS.ru, об этом на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле заявил народный артист РСФСР, режиссёр Никита Михалков.

Михалков анонсировал взимание процента от проката зарубежного кино

Он привел в пример нейрохирурга, которому ИИ помогает «видеть на экране и слышать, что он отклонился на одну сотую долю миллиметра влево». По мнению Михалкова, такой помощник — это «великая вещь».

«Но когда ИИ не хочет отвечать на те вопросы, которые ему задают, значит, кто-то им управляет», - указал режиссёр.

Народный артист добавил, что ИИ, который не находится в руках национального интеллекта, является «враждебным искусственным интеллектом».

Ранее Михалков заявил, что в индустрии кино наблюдается избыток «беспомощных» режиссёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ТехнологииНикита МихалковИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры