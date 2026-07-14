Путин назвал причину укрепления рубля

Избыточное укрепление рубля обусловлено снижением спроса на иностранную валюту. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» для экономики РФ

На встрече с российским лидером глава Якутии Айсен Николаев указал, что из-за слишком сильного рубля доходы республики, которая является экспортно ориентированной, снижаются.

«Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше», - сказал ему глава государства.

Николаев, в свою очередь, отметил, что «сильный рубль – хорошо, но в меру».

Ранее Путин заявил, что ключевая ставка в России должна снижаться «исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Владимир ПутинКурсы ВалютЭкономикаРубль

Горячие новости

Все новости

партнеры