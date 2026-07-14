Путин назвал причину укрепления рубля
Избыточное укрепление рубля обусловлено снижением спроса на иностранную валюту. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с российским лидером глава Якутии Айсен Николаев указал, что из-за слишком сильного рубля доходы республики, которая является экспортно ориентированной, снижаются.
«Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше», - сказал ему глава государства.
Николаев, в свою очередь, отметил, что «сильный рубль – хорошо, но в меру».
Ранее Путин заявил, что ключевая ставка в России должна снижаться «исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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