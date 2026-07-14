Аксенов: В Крыму на время ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно

По его словам, на текущей неделе будет распределено порядка четырёх тысяч баллонов. В первую очередь газ получат социально незащищенные категории граждан.

«Одномоментно ситуацию не закроем, однако планируем, что в кратчайшие сроки потребность жителей в баллонном газе будет полностью удовлетворена», - написал чиновник.

Ранее Аксенов заявил, что во всех муниципальных образованиях республикик будет сокращено уличное освещение, однако ограничения не затронут жилые дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

