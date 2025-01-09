Путин: Для минимизации ущерба от разлива мазута в Черное море делается недостаточно

Для минимизации ущерба после ЧС с разливом мазута в Черном море пока делается недостаточно, заявил президент России Владимир Путин.

«Сезон потерян»: Для устранения мазута в Черном море потребуется минимум два года

Президент поручил образовать штаб по ликвидации последствий прямо на месте.

Российский лидер также поблагодарил волонтеров за работу.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мелкофракционная крошка мазута выбрасывается на побережье в Краснодарском крае после ЧП с танкерами, напоминает RT.

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